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Україна змогла евакуювати з окупованих територій ще 11 дітей

Середа 08 травня 2024 17:25
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Україна змогла евакуювати з окупованих територій ще 11 дітей Ілюстративне фото: Україна поверула дітей з окупації (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна змогла вивезти з окупованої росіянами частини Херсонської області ще 11 дітей.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули дві дівчинки-сироти 10-ти та 13-ти років. А також дев’ять дітей, які мають батьків або одного з них. Це - 5 дівчаток та 4 хлопчики, віком від 1 до 16 років.

"Це стало можливим завдяки благодійній організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, а також службі у справах дітей області та батьків дітей. Нині діти - у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - розповів Прокудін.

Він нагадав, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 78 дітей із Херсонської області.

Депортація та евакуація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Дітей вивозять до Білорусі, в Росію, а частину в окупований Крим.

Саме депортація дітей стала причиною для видачі ордера на арешт диктатора Володимиру Путіну з боку Міжнародного кримінального суду (МКС).

Зокрема, нещодаво вдалось повернути з окупації ще трьох дітей: дівчинку та двох хлопчиків.

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