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Украина смогла эвакуировать с оккупированных территорий еще 11 детей

Среда 08 мая 2024 17:25
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Украина смогла эвакуировать с оккупированных территорий еще 11 детей Иллюстративное фото: Украина поверила детей из оккупации (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина смогла вывезти из оккупированной россиянами части Херсонской области еще 11 детей.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, на подконтрольную Украине территорию вернули две девочки-сироты 10-ти и 13-ти лет. А также девять детей, имеющих родителей или одного из них. Это – 5 девочек и 4 мальчика, в возрасте от 1 до 16 лет.

"Это стало возможным благодаря благотворительной организации Save Ukraine, органам опеки и попечительства, а также службе по делам детей области и родителей детей. Сейчас дети – в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", – рассказал Прокудин.

Он напомнил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 78 детей из Херсонской области.

Депортация и эвакуация детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Детей вывозят в Беларусь, в Россию, а часть в оккупированный Крым.

Именно депортация детей стала причиной выдачи ордера на арест диктатора Владимиру Путину со стороны Международного уголовного суда (МКС).

В частности, недавно удалось вернуть из оккупации еще троих детей: девочку и двух мальчиков.

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