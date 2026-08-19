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Украина меняет таможенные правила: Рада поддержала новый кодекс

12:16 19.08.2026 Ср
2 мин
Какие правила изменятся для бизнеса
aimg Анастасия Никончук
Украина меняет таможенные правила: Рада поддержала новый кодекс Фото: Таможенний кодекс (facebook.com UkraineCustoms)
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Верховная Рада поддержала в первом чтении проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ должен привести национальные таможенные правила в соответствие с законодательством ЕС и изменить ряд процедур для бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укринформа".

Верховная Рада сделала первый шаг к обновлению таможенного законодательства Украины, поддержав в первом чтении проект Таможенного кодекса №15450. За документ проголосовал 261 народный депутат.

Что изменится

Законопроект должен привести украинские таможенные правила в соответствие с нормами Европейского союза в рамках выполнения требований Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС.

Документ предусматривает переход на европейскую терминологию и новые подходы к определению таможенной стоимости, долга и статуса товаров.

Для бизнеса планируют обновить систему таможенных процедур, расширить электронное взаимодействие с таможней и создать правовые условия для обмена данными по европейским стандартам.

Также предусматривается обязательное предоставление информации, связанной с безопасностью, перед вывозом товаров.

Отдельно обновят правила определения таможенной стоимости. В частности, бизнес получит право быть выслушанным в случае, если таможня не принимает заявленную стоимость.

При этом ставки ввозной пошлины менять не будут. Они, как и сейчас, определяются отдельным законом о таможенном тарифе.

После доработки депутаты планируют рассмотреть проект во втором чтении. Если документ окончательно примут, новый Таможенный кодекс должен вступить в силу 1 декабря 2027 года.

Напоминаем, что глава финансового комитета Верховной Рады Данило Гетманцев заявил, что до окончания военного положения в Украине не планируют повышать ставки единого налога или пересматривать действующие условия работы для физических лиц-предпринимателей.

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