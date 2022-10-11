Україна змінила список побажань щодо зброї після масованого обстрілу Росії, - ЗМІ

Протягом місяців Україна закликала до поставок ракет дальнього радіуса дії та більшої кількості артилерійських снарядів, однак вчорашня масована атака Росії змусила Київ змінити пріоритет щодо озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy .

Як відзначає видання, у понеділок, після масованого ракетного удару Росії, спікер Верховної ради Руслан Стефанчук надіслав листа керівництву Конгресу із закликом США визначити пріоритетом постачання:

передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

протиракетних, мінометних та артилерійських систем.

Оборонне озброєння піднялось в списку військових пріоритетів України, після того як Київ протягом декількох місяців просив реактивні системи залпового вогню, винищувачі та ракетні комплекси дальнього радіуса дії.

"Збройні сили України успішно збили майже половину ракет та іранських безпілотників, але, на жаль, наші ресурси протиповітряної оборони обмежені", - відзначив Стефанчук у листі.

Водночас спікер Верховної ради відзначив, що масованою ракетною атакою Росія не отримала жодного військового просування. Обстріл 10 жовтня був актом терору проти цивільного населення.

"Наземні системи протиповітряної оборони NASAMS мають вирішальне значення для захисту критичної цивільної та військової інфраструктури від російських крилатих ракет і бомбардувань, в той час як наземна система фаланги озброєнь (C-RAM) дозволила б забезпечити найближчий точковий захист найважливіших об'єктів, особливо важливих електростанцій", - відзначив Стефанчук.

Також спікер Верховної ради додав, що Україна прагне отримати й американські винищувачі F-15 і F-16 для забезпечення безпольотної зони проти російських крилатих ракет і бомбардувальників з ракетами класу "повітря-повітря".

Київ, як зауважив Стефанчук, закликає США припинити поводитися стримано й надати тактичні ракетні комплекси більшої дальності ATACM, а також ударні безпілотники "Сірий орел" для протидії іранським БПЛА.