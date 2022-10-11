Украина изменила список пожеланий по оружию после массированного обстрела России, - СМИ

В течение месяцев Украина призывала к поставкам ракет дальнего радиуса действия и большему количеству артиллерийских снарядов, однако вчерашняя массовая атака России заставила Киев изменить приоритет относительно вооружения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy .

Как отмечает издание, в понедельник, после массированного ракетного удара России, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо руководству Конгресса с призывом США определить приоритетом поставки:

передовые зенитно-ракетные комплексы (NASAMS);

противоракетные, минометные и артиллерийские системы.

Оборонное вооружение поднялось в списке военных приоритетов Украины после того, как Киев в течение нескольких месяцев просил реактивные системы залпового огня, истребители и ракетные комплексы дальнего радиуса действия.

"Вооруженные силы Украины успешно сбили около половины ракет и иранских беспилотников, но, к сожалению, наши ресурсы противовоздушной обороны ограничены", - отметил Стефанчук в письме.

В то же время спикер Верховной рады отметил, что массированной ракетной атакой Россия не получила ни одного военного продвижения. Обстрел 10 октября был актом террора против гражданского населения.

"Наземные системы противовоздушной обороны NASAMS имеют решающее значение для защиты критической гражданской и военной инфраструктуры от российских крылатых ракет и бомбардировок, в то время как наземная система фаланги вооружений (C-RAM) позволила бы обеспечить ближайшую точечную защиту важнейших объектов, особенно важных электростанций. ", – отметил Стефанчук.

Также спикер Верховной рады добавил, что Украина стремится получить американские истребители F-15 и F-16 для обеспечения бесполетной зоны против российских крылатых ракет и бомбардировщиков с ракетами класса "воздух-воздух".

Киев, как отметил Стефанчук, призывает США прекратить вести себя сдержанно и предоставить тактические ракетные комплексы большей дальности ATACM, а также ударные беспилотники "Серый орел" для противодействия иранским БПЛА.