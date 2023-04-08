У Зеленського назвали мету "зливів" секретних документів

Інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб. Які намагаються "внести розколи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Мета "зливів" секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи… Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив", - написав Подоляк.

Що відомо про "зливи" секретних документів

Нагадаємо, цієї п'ятниці The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує можливий витік документів про плани союзників щодо підготовки ЗСУ до анонсованого контрнаступу.

Додамо, що вже наступного дня стало відомо про нову порцію "злитих" даних. Нібито цього разу була розсекречена партія документів, де описуються принципи національної безпеки США. Також там містяться дані про війну в Україні, згадується і Китай та Близький Схід.

Детальніше про "злив" та що кажуть про це в Україні - читайте в нашому матеріалі "Підмітний лист. Чи був насправді в США "витік про плани ЗСУ": що кажуть експерти".

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