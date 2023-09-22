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Украина с США будет производить современное оружие, в том числе ПВО, - Зеленский

Пятница 22 сентября 2023 05:10
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Украина с США будет производить современное оружие, в том числе ПВО, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Украина совместно с Соединенными Штатами будет производить современное вооружение, в том числе и системы ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"И долгосрочная договоренность – будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства. Копродукция в "оборонке" с Соединенными Штатами – это историческая вещь", - заявил президент Украины.

По его словам, сотрудничество сможет обеспечить новую промышленную базу и новые рабочие места. Отмечается, что Украина сможет производить, в частности, ПВО.

"Готовимся создать новую оборонную экосистему вместе с Соединенными Штатами, чтобы производить оружие, чтобы вместе еще больше усилить свободу и защиту жизни. Это будет иметь глобальные положительные результаты", - добавил глава государства.

Визит Зеленского в США

Напомним, что свой визит в США президент Украины начал с визита в Нью-Йорк. Он сначала посетил украинских военных в клинике, где проходит лечение и реабилитация раненых.

Также Зеленский впервые с начала полномасштабной войны выступил лично на Генеральной Ассамблее ООН, принял участие в Саммите целей устойчивого развития и также выступил на Совете Безопасности ООН. Кроме того, у него был ряд двусторонних встреч.

В рамках своей рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский вчера провел ряд важных встреч в Вашингтоне.

В частности, Зеленский посетил Капитолийский холм, и встретился с законодателями США. После этого он провел встречу с Байденом.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Оружие в Украине ВСУ ПВО
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