Україна здобула вже восьму медаль на Паралімпійських іграх-2024

Українка змагалася у класі T37 (спортсмени з помірним порушенням руху та координації з одного боку тіла).

Кобзар змогла фінішувати за 27,43 секунди. Її випередила лише китаянка Вень Сяоянь, яка здолала дистанцію 200 метрів за 25,86 секунди.

Такий показник став для української спортсменки рекордом за сезон.

Варто зауважити, що Кобзар завоювала "срібло" і на Паралімпійських іграх у Токіо, тоді вона посіла друге місце на дистанції 400 метрів.