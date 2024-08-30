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Україна здобула вже восьму медаль на Паралімпійських іграх-2024

Фото: Наталья Кобзар (Facebook-сторінка спортсменки)
Автор: Іван Носальський

Українська спортсменка Наталія Кобзар посіла друге місце на Паралімпіаді з бігу на 200 метрів. Це вже восьма медаль для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Українка змагалася у класі T37 (спортсмени з помірним порушенням руху та координації з одного боку тіла).

Кобзар змогла фінішувати за 27,43 секунди. Її випередила лише китаянка Вень Сяоянь, яка здолала дистанцію 200 метрів за 25,86 секунди.

Такий показник став для української спортсменки рекордом за сезон.

Варто зауважити, що Кобзар завоювала "срібло" і на Паралімпійських іграх у Токіо, тоді вона посіла друге місце на дистанції 400 метрів.

 

Що передувало

Нагадаємо, Україна продовжує здобувати медалі на Паралімпіаді в Парижі. Зокрема, сьогодні, 30 серпня, український плавець Олександр Комаров посів перше місце.

Він зміг встановити паралімпійський рекорд – у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S5 спортсмен досяг фінішу за 1:07,77 хвилини.

Також сьогодні друге "срібло" на Паралімпіаді виборола українська плівчина Ірина Пойда.

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Паралімпійські ігри 2024