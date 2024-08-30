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Украина завоевала уже восьмую медаль на Паралимпийских играх-2024

Фото: Наталья Кобзар (Facebook-страница спортсменки)
Автор: Иван Носальский

Украинская спортсменка Наталья Кобзар заняла второе место на Паралимпиаде по бегу на 200 метров. Это уже восьмая медаль для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинка соревновалась в классе T37 (спортсмены с умеренным нарушением движения и координации с одной стороны тела). 

Кобзар смогла финишировать за 27,43 секунды. Ее опередила только китаянка Вень Сяоянь, которая одолела дистанцию в 200 метров за 25,86 секунды. 

Такой показатель стал для украинской спортсменки рекордом за сезон. 

Стоит заметить, что Кобзар завоевывала "серебро" и на Паралимпийских играх в Токио, тогда она заняла второе место на дистанции в 400 метров. 

 

Что предшествовало

Напомним, Украина продолжает завоевывать медали на Паралимпиаде в Париже. В частности, сегодня, 30 августа, украинский пловец Александр Комаров занял первое место.

Он смог установить паралимпийский рекорд - в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 спортсмен достиг финиша за 1:07,77 минуты.

Также сегодня второе "серебро" на Паралимпиаде завоевала украинская пловчиня Ирина Пойда.

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Паралимпийские игры 2024