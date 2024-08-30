Украина завоевала уже восьмую медаль на Паралимпийских играх-2024

Украинка соревновалась в классе T37 (спортсмены с умеренным нарушением движения и координации с одной стороны тела).

Кобзар смогла финишировать за 27,43 секунды. Ее опередила только китаянка Вень Сяоянь, которая одолела дистанцию в 200 метров за 25,86 секунды.

Такой показатель стал для украинской спортсменки рекордом за сезон.

Стоит заметить, что Кобзар завоевывала "серебро" и на Паралимпийских играх в Токио, тогда она заняла второе место на дистанции в 400 метров.