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Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з карате

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Україна, Субота 25 березня 2023 16:51
Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з карате Фото: Україна здобула три нагороди на чемпіонаті Європи з карате (facebook.com olympicua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 25 березня, в іспанській Гвадалахарі троє українців вибороли нагороди на чемпіонаті Європи з карате

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет України.

Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи у ваговій категорії до 55 кг, здобувши таким чином вже третє в кар’єрі особисте золото континентального гатунку,

Свою першу індивідуальну нагороду на чемпіонаті Європи, й одразу золоту, виборов Андрій Заплітний, у ваговій категорії до 75 кг, перемігши у фіналі чинного чемпіона Ермана Ельтемура з Туреччини.

На другу сходинку п’єдесталу пошани зійшла у ваговій категорії до 61 кг Аніта Серьогіна. Срібло, здобуте у Гвадалахарі, стало для спортсменки вже дев’ятою нагородою в особистій першості на чемпіонатах Європи.

Натомість Різван Талібов - чинний на той момент бронзовий призер Євро з карате - не зміг повторити минулорічний успіх. У "бронзовому" фіналі каратист програв іспанцю Секу Сако Бабакару та посів на змаганнях п'яте місце.

Нагадаємо, Україна здобула "золото" та "бронзу" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи.

Ми також повідомляли, що на Кубку світу з лижної акробатики українець здобув "срібло".

Тим часом жіноча збірна України з футзалу здобула "срібло" чемпіонату Європи.

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