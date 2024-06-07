Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Спортсменка з України спромоглася вибороти третє місце на останніх метрах перед фінішем. Вона випередила свою конкурентку з Іспанії, яка вже почала святкувати на фінішній прямій і одягла на себе іспанський прапор.

Також Оляновська виконала олімпійський норматив. Це означає, що ходунка одержала ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Українка поступилася італійці Антонеллі Пальмізано, яка посіла перше місце, на 29 секунд.