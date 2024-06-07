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Украина завоевала первую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике

Фото: Людмила Оляновская, украинская ходунка (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Иван Носальский

Украинская ходунка Людмила Оляновская получила "бронзу" в ходе 20-километровой гонки на чемпионате Европы по легкой атлетики. Это первая медаль для Украины на текущих соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины в Facebook.

Спортсменка из Украины смогла выбороть третье место на последних метрах перед финишем. Она обогнала свою конкурентку из Испании, которая уже начала праздновать на финишной прямой и надела на себя испанский флаг. 

 

Также Оляновская выполнила олимпийский норматив. Это означает, что ходунка получила лицензию на Олимпийские игры-2024. 

Украинка уступила итальянке Антонелле Пальмизано, которая заняла первое место, на 29 секунд. 

Напомним, ранее украинский легкоатлет Александр Погорилко завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года. Он обновил рекорд Украины в беге на дистанции 400 метров.

Также мы писали, что Ярослава Магучих смогла занять второе место на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении.

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Легкая атлетика