Бігун Погорілко з рекордом України завоював ліцензію на Олімпіаду-2024

Вітчизняний легкоатлет Олександр Погорілко виборов путівку на Олімпійські ігри 2024 року, оновивши національний рекорд у бігу на дистанції 400 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

24-річний спортсмен переміг на стартах у Віллемстадті. Україна матиме представництво на 400-метрівці вперше після Олімпіади-2016.

Погорілко тріумфував на коронній дистанції в рамках Curacao Sprint Fest. Його підсумковий результат – 44,94 секунди. Українець виконав олімпійський норматив (45,00 секунд) та встановив новий рекорд України, покращивши досягнення Віталія Бутрима на 0,07 секунди.

Погорілко вперше в кар'єрі поїде на Олімпійські ігри. Бігун матиме нагоду здобути ще одну ліцензію на літні Ігри-2024 у Парижі. Він потрапив до складу збірної України на чемпіонат світу з естафетного бігу 4-5 травня. Погорілко змагатиметься за путівку до Франції в естафеті 4x400.

Наразі Україна здобула три олімпійські ліцензії в бігу. Погорілко склав компанію Вікторії Ткачук та Анні Рижиковій. Вони ще торік виконали олімпійський норматів у 400-метрівці з бар'єрами. Загалом у легкій атлетиці збірна України вже гарантувала 12 представників.