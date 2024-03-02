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Ярослава Магучіх виборола "срібло" на чемпіонаті зі стрибків у висоту в приміщенні

Глазго, Субота 02 березня 2024 00:01
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Ярослава Магучіх виборола "срібло" на чемпіонаті зі стрибків у висоту в приміщенні Фото: українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Українська спортсменка Ярослава Магучіх здобула срібну медаль на Чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні, що почався 1 березня у шотландському Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Від України на змагання були заявлені дві спортсменки: Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, яка вперше відстоювала титул у приміщенні після дебютного "золота" 2022 року в Белграді.

Магучіх почала змагання з висоти 1,92 метри. Кожну висоту вона долала з першої спроби і на 1,99 виходила в статусі лідерки, але не змогла подолати цю відмітку.

Юлія Левченко вирішила починати змагання зі стартової висоти - 1,84 метра. З нею вона не мала жодних проблем. Досить хорошою була і перша спроба на 1,88 метра, але планка не встояла. На жаль, їй не вдалося подолати висоту й у двох наступних.

"Золото" на чемпіонаті в Глазго здобула австралійка Нікола Оліслагерс, - вона взяла 1.99 метра. Бронзу виборола словенка Ліа Апостоловскі з результатом 1,95 метра.

Магучіх підходила до змагань із двома впевненими перемогами в сезоні-2024: українка здобувала "золото" в німецькому Котбусі та Нью-Йорку. Левченко від початку року обмежилася лише домашніми змаганнями, зокрема стала чемпіонкою України в приміщенні.

Перемоги Ярослави Магучіх

Нагадаємо, днями Магучіх впевненою перемогою відкрила 2024-й олімпійський рік. У німецькому Котбусі спортсменка встановила рекорд змагань і найкращий результат сезону у світі на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії.

Також Магучіх із рекордом сезону здобула перемогу в фіналі "Діамантової ліги-2023" зі стрибків у висоту.

А в серпні спортсменка вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, подолавши позначку в 2,01 метра.

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