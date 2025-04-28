Україна здобула першу за 11 років перемогу на ЧС з хокею: що відомо

Збірна України з хокею нарешті здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні IA. У другому турі змагань "синьо-жовті" обіграли збірну Італії у серії булітів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.
Поєдинок завершився перемогою України з рахунком 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б). Це перша перемога українців на чемпіонатах світу в дивізіоні IA за останні 11 років, що підкреслює важливість цього успіху.
Гра розпочалася для українців вдало. На 15-й хвилині першого періоду рахунок відкрив Андрій Денискін після передачі Євгена Фадєєва.
Однак у другому періоді італійці змогли зрівняти рахунок - шайбу закинув Грегорі Ді Томазо.
Проте "синьо-жовті" знову вийшли вперед завдяки влучному кидку Віктора Захарова, якому асистував Денискін.
У третьому періоді італійці вдруге зрівняли рахунок - шайбу закинув Лука Занатта.
Основний час завершився з рахунком 2:2, і гра перейшла в овертайм. Обидві команди мали свої моменти, зокрема італієць Мікель Фриклунд влучив у штангу українських воріт, але переможця довелося визначати у серії булітів.
У серії булітів перемогу Україні приніс точний кидок Олександра Пересунька, що дозволив оформити важливий результат і записати до активу першу перемогу на світовому форумі після тривалої паузи. Востаннє наші хокеїсти тріумфували на чемпіонаті світу з хокею ще у 2014 році, коли розгромили Республіку Корея з рахунком 8:2. Після того українці зазнали 11 поразок поспіль на світових форумах.
Зазначимо, що у серії булітів воротар збірної України Богдан Дьяченко відбив усі п'ять спроб італійців.
Нагадаємо, що для збірної України це перший сезон у дивізіоні IA за останні вісім років. У першому матчі турніру наша команда поступилася Великій Британії в овертаймі і розташувалася на четвертому місці турнірної таблиці.
Турнірна таблиця:
Італія - 4 очки (2 матчі), різниця шайб - 6:4
Польща - 3 (1), 4:1
Україна - 3 (2), 6:6
Велика Британія - 2 (1), 4:3
Японія - 0 (1), 1:4
Румунія - 0 (1), 1:4
Свій наступний матч на ЧС-2025 "синьо-жовті" проведуть уже 30 квітня, у середу. Суперником України стане збірна Румунії.
Дивіться повний розклад трансляцій матчів збірної України на ЧС 2025 з хокею.