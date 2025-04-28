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Украина одержала первую за 11 лет победу на ЧМ по хоккею: что известно

Сборная Украины одержала первую победу на ЧМ с 2014 года (фото: facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Владимир Варуха

Сборная Украины по хоккею наконец одержала историческую победу на чемпионате мира-2025 в дивизионе IA. Во втором туре соревнований "сине-желтые" обыграли сборную Италии в серии буллитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Как Украина победила Италию на ЧМ-2025

Поединок завершился победой Украины со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б). Это первая победа украинцев на чемпионатах мира в дивизионе IA за последние 11 лет, что подчеркивает важность этого успеха.

Игра началась для украинцев удачно. На 15-й минуте первого периода счет открыл Андрей Денискин после передачи Евгения Фадеева.

Однако во втором периоде итальянцы смогли сравнять счет - шайбу забросил Грегори Ди Томазо.

Однако "сине-желтые" снова вышли вперед благодаря точному броску Виктора Захарова, которому ассистировал Денискин.

В третьем периоде итальянцы во второй раз сравняли счет - шайбу забросил Лука Занатта.

Основное время завершилось со счетом 2:2, и игра перешла в овертайм. Обе команды имели свои моменты, в частности итальянец Микель Фриклунд попал в штангу украинских ворот, но победителя пришлось определять в серии буллитов.

В серии буллитов победу Украине принес точный бросок Александра Пересунько, который позволил оформить важный результат и записать в актив первую победу на мировом форуме после длительной паузы. Последний раз наши хоккеисты торжествовали на чемпионате мира по хоккею еще в 2014 году, когда разгромили Республику Корея со счетом 8:2. После того украинцы потерпели 11 поражений подряд на мировых форумах.

Отметим, что в серии буллитов вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко отразил все пять попыток итальянцев.

 

Как Украина играет на ЧМ-2025

Напомним, что для сборной Украины это первый сезон в дивизионе IA за последние восемь лет. В первом матче турнира наша команда уступила Великобритании в овертайме и расположилась на четвертом месте турнирной таблицы.

Турнирная таблица:

  • Италия - 4 очка (2 матча), разница шайб - 6:4

  • Польша - 3 (1), 4:1

  • Украина - 3 (2), 6:6

  • Великобритания - 2 (1), 4:3

  • Япония - 0 (1), 1:4

  • Румыния - 0 (1), 1:4

Свой следующий матч на ЧМ-2025 "сине-желтые" проведут уже 30 апреля, в среду. Соперником Украины станет сборная Румынии.

Смотрите полное расписание трансляций матчей сборной Украины на ЧМ 2025 по хоккею.

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