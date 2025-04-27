Україна в серії булітів поступилась Великій Британії на старті ЧС з хокею

Збірна України стартувала на ЧС з хокею в Дивізіоні 1А. В першому матчі підопічні Дмитра Христича поступились команді Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Хокей, Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А, 1-й тур

Україна – Велика Британія – 3:4 (серія булітів)

Шайби: Захаров, 25:45, Трахт, 32:01, Бородай, 49:16 – Воллер, 11:08, Перліні, 21:30, О'Коннор, 52:42, Лейк - вирішальний буліт

У першій грі суперником "синьо-жовтих" став рейтинг-фаворит турніру – збірна Великої Британії, яка в минулому році виступала в елітному дивізионі.

Британці – вікова і дуже досвідчена команда з низкою натуралізованих північноамериканців у складі. А що таке досвід у хокеї – показав перший період.

Українці мали значну перевагу, домінували на льоду, але конвертувати це бодай в одну закинуту шайбу не зуміли. Два дуже перспективних моменти мав Віктор Захаров, у хрестовину воріт потужним кидком влучив Ігор Мережко. Проте шайба опинилась у наших воротах, які в цьому матчі захищав 18-річний дебютант – голкіпер канадського "Торонто Петріотс" Олександр Левшин. Перша ж небезпечна атака завершилась накиданням на п'ятачок українців, де Джош Уоллер підставив ключку, дезорієнтувавши нашого воротаря.

На старті другого періоду ситуація біля наших воріт повторилася, як під копірку: тільки тепер награну комбінацію точним дотиком до шайби завершив Бретт Перліні – 0:2.

Треба віддати належне "синьо-жовтим", які у цій важкій ситуації не розклеїлись і доволі швидко зуміли виправити положення. Спочатку Захаров після чудового пасу Андрія Денискіна вийшов сам на сам з голкіпером і цього разу не схибив. А згодом Даниїл Трахт майстерним кидком завершив атакувальну комбінацію українців.

До перерви наша команда могла й вийти вперед, але Захаров, викотившись на ворота британців, не зміг переграти голкіпера. Після другого періоду рівність – 2:2.

У заключній 20-хвилинці українці вийшли вперед, після кидка Дениса Бородая. Але на жаль не змогли зберегти перемогу: стали діяти на втримання рахунку і пропустили від Бена О'Коннора. 3:3 – рахунок основного часу.

Команди продовжили суперечку в овертаймі, де на майданчику діяли по три польових гравця. У додаткович час двічі міг відзначитися Трахт, проте й біля українських воріт виникали пожежі. У підсумку додаткович час завершився без закинутих шайб і протистояння перейшло в серію булітів.

Там "синьо-жовті" не зуміли реалізувати жодної спроби, тоді як суперники відзначилися тричі.