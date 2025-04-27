Україна розпочинає виступ на ЧС з хокею: на кону путівка в еліту
27 квітня в румунському місті Сфинтул-Георге стартує чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А. Шість команд, серед яких і збірна України, розіграють дві путівки до елітного Топ-дивізіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації хокею.
З ким і за що гратиме збірна України
У команди Дмитра Христича – п'ять суперників: Велика Британія, Польща, Італія, Румунія та Японія.
Румуни матимуть перевагу домашніх стін. Головними фаворитами є британці, які разом з Польщею минулого сезону грали в еліті, але посіли останні місця і вилетіли. Міцними суперниками є італійці. Та й збірну Японії не варто скидати з рахунків. Усі учасники турніру мають досвід виступів у Топ-дивізіоні. Правда "синьо-жовті" востаннє грали на найвищому рівні в далекому 2007-му.
Збірна України рік тому тріумфувала в Дивізіоні 1В. Це дозволило нашій команді повернутися до другого за силою ешелону ЧС. Востаннє українці грали в ньому в 2017 році.
За результатами ЧС-2025 два найсильніші колективи підвищаться в класі – вийдуть в Топ-дивізіон. Остання команда – вилетить у Дивізіон 1В.
У рамках підготовки до ЧС збірна України провела низку товариських поєдинків з майбутніми суперниками. Обмінялася перемогами з румунами (3:1, 2:3) та поляками (3:2 ОТ та 2:3 ОТ) і перемогла Японію (1:0).
Склад збірної України
Тренерський штаб національної команди на чолі з Дмитром Христичем вніс до остаточної заявки імена 23 хокеїстів: 3-х воротарів, 7-х захисників та 13-ти нападників.
Склад збірної України:
Воротарі:
- Богдан Дьяченко ("Сокіл" Київ)
- Олександр Левшин ("Торонто Петріотс", Канада)
- Сергій Писаренко ("Фааса", Італія)
Захисники:
- Гліб Варава ("Шторм" Одеса)
- Артем Гребеник ("Монблан", Франція)
- Олексій Дахновський ("Топольчани", Словаччина)
- Ігор Мережко ("Плзень", Чехія)
- Пилип Пангелов-Юлдашев ("Простейов", Чехія)
- Євген Ратушний ("Шторм" Одеса)
- Іван Сисак ("Дунауйварош", Угорщина)
Нападники:
- Денис Бородай ("Сокіл" Київ)
- Олексій Ворона ("Торунь", Польща)
- Андрій Денискін ("Торунь", Польща)
- Віктор Захаров ("Сокіл" Київ)
- Ілля Коренчук ("Заглембє", Польща)
- Гліб Кривошапкін ("Кременчук")
- Іларіон Купріянов ("Дукла", Чехія)
- Віталій Лялька ("Кременчук")
- Олександр Пересунько ("Пряшів", Словаччина)
- Станіслав Садовіков ("Берані", Чехія)
- Даниїл Трахт ("Лукко", Фінляндія)
- Євген Фадєєв ("Брегенцервальд", Австрія)
- Олексій Янішевський ("Сокіл" Київ)
Найдосвідченіші в складі – воротар Богдан Дьяченко та форвард Віталій Лялька. Вони грали за "синьо-жовтих" у дивізіоні 1А ще у 2017 році.
Коли та де дивитися матчі ЧС
На ЧС заплановані п'ять турів та два дні відпочинку. Паузи будуть – 29 квітна та 2 травня.
- 27 квітня, 16:00. Україна – Велика Британія
- 28 квітня, 12:30. Італія – Україна
- 30 квітня, 19:30. Україна – Румунія
- 1 травня, 16:00. Польща – Україна
- 3 травня, 12:30. Японія – Україна
Ексклюзивним транслятором ЧС з хокею у Дивізіоні 1А в Україні є "Суспільне Спорт".
Усі ігри турніру будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного". А матчі збірної України – також на Youtube-каналі "Суспільне Спорт".
Раніше повідомили, що Україна може бойкотувати Євро-2026 з футзалу.