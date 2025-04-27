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Україна розпочинає виступ на ЧС з хокею: на кону путівка в еліту

Сфинтул-Георге, Неділя 27 квітня 2025 13:35
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Україна розпочинає виступ на ЧС з хокею: на кону путівка в еліту Фото: Два перших місця гарантують вихід в Топ-дивізіон (ФХУ)
Автор: Андрій Костенко

27 квітня в румунському місті Сфинтул-Георге стартує чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А. Шість команд, серед яких і збірна України, розіграють дві путівки до елітного Топ-дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації хокею.

З ким і за що гратиме збірна України

У команди Дмитра Христича – п'ять суперників: Велика Британія, Польща, Італія, Румунія та Японія.

Румуни матимуть перевагу домашніх стін. Головними фаворитами є британці, які разом з Польщею минулого сезону грали в еліті, але посіли останні місця і вилетіли. Міцними суперниками є італійці. Та й збірну Японії не варто скидати з рахунків. Усі учасники турніру мають досвід виступів у Топ-дивізіоні. Правда "синьо-жовті" востаннє грали на найвищому рівні в далекому 2007-му.

Збірна України рік тому тріумфувала в Дивізіоні 1В. Це дозволило нашій команді повернутися до другого за силою ешелону ЧС. Востаннє українці грали в ньому в 2017 році.

За результатами ЧС-2025 два найсильніші колективи підвищаться в класі – вийдуть в Топ-дивізіон. Остання команда – вилетить у Дивізіон 1В.

У рамках підготовки до ЧС збірна України провела низку товариських поєдинків з майбутніми суперниками. Обмінялася перемогами з румунами (3:1, 2:3) та поляками (3:2 ОТ та 2:3 ОТ) і перемогла Японію (1:0).

Склад збірної України

Тренерський штаб національної команди на чолі з Дмитром Христичем вніс до остаточної заявки імена 23 хокеїстів: 3-х воротарів, 7-х захисників та 13-ти нападників.

Склад збірної України:

Воротарі:

  • Богдан Дьяченко ("Сокіл" Київ)
  • Олександр Левшин ("Торонто Петріотс", Канада)
  • Сергій Писаренко ("Фааса", Італія)

Захисники:

  • Гліб Варава ("Шторм" Одеса)
  • Артем Гребеник ("Монблан", Франція)
  • Олексій Дахновський ("Топольчани", Словаччина)
  • Ігор Мережко ("Плзень", Чехія)
  • Пилип Пангелов-Юлдашев ("Простейов", Чехія)
  • Євген Ратушний ("Шторм" Одеса)
  • Іван Сисак ("Дунауйварош", Угорщина)

Нападники:

  • Денис Бородай ("Сокіл" Київ)
  • Олексій Ворона ("Торунь", Польща)
  • Андрій Денискін ("Торунь", Польща)
  • Віктор Захаров ("Сокіл" Київ)
  • Ілля Коренчук ("Заглембє", Польща)
  • Гліб Кривошапкін ("Кременчук")
  • Іларіон Купріянов ("Дукла", Чехія)
  • Віталій Лялька ("Кременчук")
  • Олександр Пересунько ("Пряшів", Словаччина)
  • Станіслав Садовіков ("Берані", Чехія)
  • Даниїл Трахт ("Лукко", Фінляндія)
  • Євген Фадєєв ("Брегенцервальд", Австрія)
  • Олексій Янішевський ("Сокіл" Київ)

Найдосвідченіші в складі – воротар Богдан Дьяченко та форвард Віталій Лялька. Вони грали за "синьо-жовтих" у дивізіоні 1А ще у 2017 році.

Коли та де дивитися матчі ЧС

На ЧС заплановані п'ять турів та два дні відпочинку. Паузи будуть – 29 квітна та 2 травня.

  • 27 квітня, 16:00. Україна – Велика Британія
  • 28 квітня, 12:30. Італія – Україна
  • 30 квітня, 19:30. Україна – Румунія
  • 1 травня, 16:00. Польща – Україна
  • 3 травня, 12:30. Японія – Україна

Ексклюзивним транслятором ЧС з хокею у Дивізіоні 1А в Україні є "Суспільне Спорт".

Усі ігри турніру будуть доступні на телеканалі "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного". А матчі збірної України – також на Youtube-каналі "Суспільне Спорт".

Раніше повідомили, що Україна може бойкотувати Євро-2026 з футзалу.

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