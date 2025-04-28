Україна здобула першу за 11 років перемогу на ЧС з хокею: що відомо

Збірна України з хокею нарешті здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу-2025 у дивізіоні IA. У другому турі змагань "синьо-жовті" обіграли збірну Італії у серії булітів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Як Україна перемогла Італію на ЧС-2025

Поєдинок завершився перемогою України з рахунком 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б). Це перша перемога українців на чемпіонатах світу в дивізіоні IA за останні 11 років, що підкреслює важливість цього успіху.

Гра розпочалася для українців вдало. На 15-й хвилині першого періоду рахунок відкрив Андрій Денискін після передачі Євгена Фадєєва.

Однак у другому періоді італійці змогли зрівняти рахунок - шайбу закинув Грегорі Ді Томазо.

Проте "синьо-жовті" знову вийшли вперед завдяки влучному кидку Віктора Захарова, якому асистував Денискін.

У третьому періоді італійці вдруге зрівняли рахунок - шайбу закинув Лука Занатта.

Основний час завершився з рахунком 2:2, і гра перейшла в овертайм. Обидві команди мали свої моменти, зокрема італієць Мікель Фриклунд влучив у штангу українських воріт, але переможця довелося визначати у серії булітів.

У серії булітів перемогу Україні приніс точний кидок Олександра Пересунька, що дозволив оформити важливий результат і записати до активу першу перемогу на світовому форумі після тривалої паузи. Востаннє наші хокеїсти тріумфували на чемпіонаті світу з хокею ще у 2014 році, коли розгромили Республіку Корея з рахунком 8:2. Після того українці зазнали 11 поразок поспіль на світових форумах.

Зазначимо, що у серії булітів воротар збірної України Богдан Дьяченко відбив усі п'ять спроб італійців.