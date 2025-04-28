Украина одержала первую за 11 лет победу на ЧМ по хоккею: что известно
Сборная Украины по хоккею наконец одержала историческую победу на чемпионате мира-2025 в дивизионе IA. Во втором туре соревнований "сине-желтые" обыграли сборную Италии в серии буллитов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.
Как Украина победила Италию на ЧМ-2025
Поединок завершился победой Украины со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б). Это первая победа украинцев на чемпионатах мира в дивизионе IA за последние 11 лет, что подчеркивает важность этого успеха.
Игра началась для украинцев удачно. На 15-й минуте первого периода счет открыл Андрей Денискин после передачи Евгения Фадеева.
Однако во втором периоде итальянцы смогли сравнять счет - шайбу забросил Грегори Ди Томазо.
Однако "сине-желтые" снова вышли вперед благодаря точному броску Виктора Захарова, которому ассистировал Денискин.
В третьем периоде итальянцы во второй раз сравняли счет - шайбу забросил Лука Занатта.
Основное время завершилось со счетом 2:2, и игра перешла в овертайм. Обе команды имели свои моменты, в частности итальянец Микель Фриклунд попал в штангу украинских ворот, но победителя пришлось определять в серии буллитов.
В серии буллитов победу Украине принес точный бросок Александра Пересунько, который позволил оформить важный результат и записать в актив первую победу на мировом форуме после длительной паузы. Последний раз наши хоккеисты торжествовали на чемпионате мира по хоккею еще в 2014 году, когда разгромили Республику Корея со счетом 8:2. После того украинцы потерпели 11 поражений подряд на мировых форумах.
Отметим, что в серии буллитов вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко отразил все пять попыток итальянцев.
Как Украина играет на ЧМ-2025
Напомним, что для сборной Украины это первый сезон в дивизионе IA за последние восемь лет. В первом матче турнира наша команда уступила Великобритании в овертайме и расположилась на четвертом месте турнирной таблицы.
Турнирная таблица:
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Италия - 4 очка (2 матча), разница шайб - 6:4
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Польша - 3 (1), 4:1
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Украина - 3 (2), 6:6
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Великобритания - 2 (1), 4:3
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Япония - 0 (1), 1:4
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Румыния - 0 (1), 1:4
Свой следующий матч на ЧМ-2025 "сине-желтые" проведут уже 30 апреля, в среду. Соперником Украины станет сборная Румынии.
Смотрите полное расписание трансляций матчей сборной Украины на ЧМ 2025 по хоккею.