Украина одержала первую за 11 лет победу на ЧМ по хоккею: что известно

Сборная Украины по хоккею наконец одержала историческую победу на чемпионате мира-2025 в дивизионе IA. Во втором туре соревнований "сине-желтые" обыграли сборную Италии в серии буллитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Как Украина победила Италию на ЧМ-2025

Поединок завершился победой Украины со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0 ОТ, 0:1 Б). Это первая победа украинцев на чемпионатах мира в дивизионе IA за последние 11 лет, что подчеркивает важность этого успеха.

Игра началась для украинцев удачно. На 15-й минуте первого периода счет открыл Андрей Денискин после передачи Евгения Фадеева.

Однако во втором периоде итальянцы смогли сравнять счет - шайбу забросил Грегори Ди Томазо.

Однако "сине-желтые" снова вышли вперед благодаря точному броску Виктора Захарова, которому ассистировал Денискин.

В третьем периоде итальянцы во второй раз сравняли счет - шайбу забросил Лука Занатта.

Основное время завершилось со счетом 2:2, и игра перешла в овертайм. Обе команды имели свои моменты, в частности итальянец Микель Фриклунд попал в штангу украинских ворот, но победителя пришлось определять в серии буллитов.

В серии буллитов победу Украине принес точный бросок Александра Пересунько, который позволил оформить важный результат и записать в актив первую победу на мировом форуме после длительной паузы. Последний раз наши хоккеисты торжествовали на чемпионате мира по хоккею еще в 2014 году, когда разгромили Республику Корея со счетом 8:2. После того украинцы потерпели 11 поражений подряд на мировых форумах.

Отметим, что в серии буллитов вратарь сборной Украины Богдан Дьяченко отразил все пять попыток итальянцев.