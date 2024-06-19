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Україна здобула історичне "золото" на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту

Середа 19 червня 2024 23:18
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Україна здобула історичне "золото" на чемпіонаті Європи-2024 з водних видів спорту Фото: плавець Олександр Желтяков (twitter.com/EuroAquatics)
Автор: Тетяна Степанова

18-річний український плавець Олександр Желтяков виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Він показав найкращий результат у запливі на 200 метрів на спині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Желтяков розпочав заплив шостим на перших 50 метрів.

За 50 метрів до кінця запливу український плавець був третім, але у результаті вирвав перемогу над греком Апостолосом Сіскосом з Греції з перевагою в 0,03 секунди.

Фінал Євро з водних видів спорту, заплив 200 метрів на спині:

  1. Олександр Желтяков (Україна) 1:55.39 хвилин
  2. Апостолос Сіскос (Греція) +0.03
  3. Роман Мітюков (Швейцарія) +0.36

Варто зазначити, що це перше "золото" України на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Перед цим українці вибороли три нагороди у стрибках у воду.

Результат Желтякова у фіналі Євро-2024 - також новий рекорд України на дистанції 200 метрів на спині. Попередній рекорд, який також належав йому, український плавець покращив на 0.4 секунди.

Також це перше особисте "золото" Желтякова на дорослих чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська ходунка Людмила Оляновська здобула "бронзу" в ході 20-кілометрової гонки на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Це перша медаль для України на поточних змаганнях.

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