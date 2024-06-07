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Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

П'ятниця 07 червня 2024 22:31
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Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики Фото: Людмила Оляновська, українська ходунка (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Іван Носальський

Українська ходунка Людмила Оляновська здобула "бронзу" в ході 20-кілометрової гонки на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Це перша медаль для України на поточних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України у Facebook .

Спортсменка з України спромоглася вибороти третє місце на останніх метрах перед фінішем. Вона випередила свою конкурентку з Іспанії, яка вже почала святкувати на фінішній прямій і одягла на себе іспанський прапор.

Також Оляновська виконала олімпійський норматив. Це означає, що ходунка одержала ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Українка поступилася італійці Антонеллі Пальмізано, яка посіла перше місце, на 29 секунд.

Нагадаємо, раніше український легкоатлет Олександр Погорілко завоював путівку на Олімпійські ігри 2024 року. Він оновив рекорд України у бігу на дистанції 400 метрів.

Також ми писали, що Ярослава Магучих змогла посісти друге місце на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

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