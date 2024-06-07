Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українська ходунка Людмила Оляновська здобула "бронзу" в ході 20-кілометрової гонки на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Це перша медаль для України на поточних змаганнях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію легкої атлетики України у Facebook .