Україна здобула друге "золото" та ще одне "срібло" на Паралімпіаді-2024

Україна на Паралімпіаді-2024

Україну на Паралімпійських іграх 2024 року у Парижі представляють 140 спортсменів.

Українська збірна здобула вже 21 медаль - дві "золоті", десять "срібних" та дев'ять "бронзових". Україна у медальному заліку на 15 місці.

У другий день Паралімпіади здобула першу золоту медаль. У плаванні вільним стилем на стометрівці серед чоловіків тріумфував Олександр Комаров (клас S5).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.