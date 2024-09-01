Украина завоевала второе "золото" и еще одно "серебро" на Паралимпиаде-2024

Сегодня 43-летняя Оксана Зубковская завоевала чемпионство в соревнованиях по прыжкам в длину класса T12. Она в пятый раз подряд становится чемпионкой Паралимпиад.

"Золото" украинке удалось получить с пятой попытки (5.78 метра). Оксана Зубковская установила новый личный рекорд сезона.

"Серебро" по прыжкам в длину класса T12 завоевала испанка Сара Мартинес, а "бронзу" представительница Алжира Линда Хамри.

Также сегодня Украина завоевала десятую серебряную медаль на Паралимпиаде-2024 и первую медаль в академической гребле.

Роман Полянский завоевал "серебро" в парных одиночках (класс PR1). Это третья медаль украинца в карьере в академической гребле на Паралимпиадах.