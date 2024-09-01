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Украина завоевала второе "золото" и еще одно "серебро" на Паралимпиаде-2024

Фото: Оксана Зубковская (paralympic.org.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сборная Украины на Паралимпийских играх 2024 года завоевала вторую золотую медаль. Также украинцы завоевали еще одно "серебро".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

Сегодня 43-летняя Оксана Зубковская завоевала чемпионство в соревнованиях по прыжкам в длину класса T12. Она в пятый раз подряд становится чемпионкой Паралимпиад.

"Золото" украинке удалось получить с пятой попытки (5.78 метра). Оксана Зубковская установила новый личный рекорд сезона.

"Серебро" по прыжкам в длину класса T12 завоевала испанка Сара Мартинес, а "бронзу" представительница Алжира Линда Хамри.

Также сегодня Украина завоевала десятую серебряную медаль на Паралимпиаде-2024 и первую медаль в академической гребле.

Роман Полянский завоевал "серебро" в парных одиночках (класс PR1). Это третья медаль украинца в карьере в академической гребле на Паралимпиадах.

 

Украина на Паралимпиаде-2024

Украину на Паралимпийских играх 2024 в Париже представляют 140 спортсменов.

Украинская сборная завоевала уже 21 медаль - две "золотые", десять "серебряных" и девять "бронзовых". Украина в медальном зачете на 15-м месте.

Во второй день Паралимпиады завоевала первую золотую медаль. В плавании свободным стилем на стометровке среди мужчин победил Александр Комаров (класс S5).

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