Україна здобула десяту золоту медаль на Паралімпіаді-2024

Денисенко та Веракса брали участь у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12 (беруть участь спортсмени з порушенням зору).

Денисенко зміг фінішувати за 51:11 секунди. При цьому Веракса показав результат у 53.64 секунди.

Ця золота медаль - дебютна для Денисенка та друга на Паралімпіаді-2024. Він уже встиг завоювати "бронзу" у 100-метрівці на спині.

При цьому Денисенко завоював для України вже 10-те "золото" Паралімпійських ігор. Країна має по п'ять перемог у плаванні та легкій атлетиці.