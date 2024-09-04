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Україна здобула десяту золоту медаль на Паралімпіаді-2024

Фото: Ярослав Денисенко, український плавець (facebook.com/iaroslav.denysenko)
Автор: Іван Носальський

Український плавець Ярослав Денисенко зміг здобути "золото" у 100-метрівці на Паралімпіаді-2024. Друге місце також зайняв українець Максим Веракса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Денисенко та Веракса брали участь у запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S12 (беруть участь спортсмени з порушенням зору).

Денисенко зміг фінішувати за 51:11 секунди. При цьому Веракса показав результат у 53.64 секунди.

Ця золота медаль - дебютна для Денисенка та друга на Паралімпіаді-2024. Він уже встиг завоювати "бронзу" у 100-метрівці на спині.

При цьому Денисенко завоював для України вже 10-те "золото" Паралімпійських ігор. Країна має по п'ять перемог у плаванні та легкій атлетиці.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 3 вересня, українські спортсмени на Паралімпіаді змогли здобути дві золоті медалі. Першими фінішували бігунка Юлія Шуляр та плавець Юрій Шенгур.

Загалом Україна має на сьогодні вже 49 медалей. Вона займає восьму сходинку в медальному заліку.

Більш детально про результати для України за вчорашній день - у матеріалі РБК-Україна.

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ПарижПаралімпійські ігри 2024