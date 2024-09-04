RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получила десятую золотую медаль на Паралимпиаде-2024

Фото: Ярослав Денисенко, украинский пловец (facebook.com/iaroslav.denysenko)
Автор: Иван Носальский

Украинский пловец Ярослав Денисенко смог завоевать "золото" в 100-метровке на Паралимпиаде-2024. Второе место также занял украинец Максим Веракса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Денисенко и Веракса принимали участие в заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12 (участвуют спортсмены с нарушением зрения). 

Денисенко смог финишировать за 51.11 секунды. При этом Веракса показал результат в 53.64 секунды. 

Эта золотая медаль - дебютная для Денисенко и вторая на Паралимпиаде-2024. Он уже успел завоевать "бронзу" в 100-метровке на спине. 

При этом Денисенко завоевал для Украины уже 10-е "золото" Паралимпийских игр. У страны есть по пять побед в плавании и легкой атлетике. 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 3 сентября, украинские спортсмены на Паралимпиаде смогли завоевать две золотых медали. Первыми финишировали бегунка Юлия Шуляр и пловец Юрий Шенгур.

Всего у Украины по состоянию на сейчас уже 49 медалей. Она занимает восьмую строчку в медальном зачете.

Более детально о результатах для Украины за вчерашний день - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПарижПаралимпийские игры 2024