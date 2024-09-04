Украина получила десятую золотую медаль на Паралимпиаде-2024

Денисенко и Веракса принимали участие в заплыве на 100 метров вольным стилем в классе S12 (участвуют спортсмены с нарушением зрения).

Денисенко смог финишировать за 51.11 секунды. При этом Веракса показал результат в 53.64 секунды.

Эта золотая медаль - дебютная для Денисенко и вторая на Паралимпиаде-2024. Он уже успел завоевать "бронзу" в 100-метровке на спине.

При этом Денисенко завоевал для Украины уже 10-е "золото" Паралимпийских игр. У страны есть по пять побед в плавании и легкой атлетике.