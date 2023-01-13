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Україна здійснила "революцію" у своєму кіберзахисті на тлі атак РФ, - французький генерал

Фото: Україна здійснила "революцію" у своєму кіберзахисті на тлі атак РФ (freepik)
Автор: Руслан Гаращенко

Україні вдалося здійснити "справжню революцію", просунувшись на найвищий ступінь у своїй кіберобороні на тлі потужних атак Росії.

Про це заявив голова Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER) генерал Еймерік Бонемізон, передає РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За його словами, кібератаки, переважно російського походження, вражають Україну та її критичну інфраструктуру як мінімум з 2014 року. На тлі цього Україна зміцнила "свої можливості кіберзахисту", що дозволило їй зробити "справжню революцію", просунувшись на вищий рівень.

У грудні минулого року під час закритих слухань у Національній асамблеї, зміст яких було оприлюднено у четвер, генерал Бонемізон пояснив, що Україна працювала над своїми вразливими місцями разом із західними кібердержавами, насамперед зі Сполученими Штатами.

Бонемізон назвав цю підтримку "рішучою" та "наближенням українських стандартів та процедур до західних зразків".

"Це дає можливість швидко обмінюватися ознаками атаки та першими технічними засобами захисту від неї", - пояснив він.

Генерал високо оцінив стійкість та ефективність українського кіберзахисту, додавши, що він задоволений тим, що російські кібератаки були "набагато менш впливовими та ефективними, ніж очікувалося".

За словами генерала, "Україна могла бути поставлена на коліна", але цього не сталося, а навпаки: зараз країна має оборонну перевагу, яка "є справжньою зміною парадигми". Це дозволяє українській державі стримувати, реорганізовувати та "використовувати інші системи для відновлення, і все це зі значним творчим підходом та інноваціями" у сфері кіберзахисту.

Нагадаємо, в Україні зареєстрували та дослідили понад 1500 кібератак з початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора.

Як повідомлялося, Росія щодобово завдає по Україні понад 10 кібератак.

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