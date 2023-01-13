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Украина совершила "революцию" в своей киберзащите на фоне атак РФ, - французский генерал

Фото: Украина совершила "революцию" в своей киберзащите на фоне атак РФ (freepik)
Автор: Руслан Гаращенко

Украине удалось совершить "настоящую революцию", продвинувшись на высшую ступень в своей киберобороне на фоне мощных атак России.

Об этом заявил глава Командования киберзащиты Франции (COMCYBER) генерал Эймерик Боннемизон, передает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По его словам, кибератаки, в основном российского происхождения, поражают Украину и ее критическую инфраструктуру как минимум с 2014 года. На фоне этого Украина укрепила "свои возможности киберзащиты", что позволило ей совершить "настоящую революцию", продвинувшись на более высокий уровень.

В декабре прошлого года во время закрытых слушаний в Национальной ассамблее, содержание которых было обнародовано в четверг, генерал Боннемизон объяснил, что Украина работала над своими уязвимыми местами вместе с западными кибергосударствами, в первую очередь, с Соединенными Штатами.

Боннемизон назвал эту поддержку "решительной" и "приближением украинских стандартов и процедур к западным образцам".

"Это дает возможность быстро обмениваться признаками атаки и первыми техническими средствами защиты от нее", - объяснил он.

Генерал высоко оценил устойчивость и эффективность украинской киберзащиты, добавив, что он доволен тем, что российские кибератаки были "гораздо менее влиятельными и эффективными, чем ожидалось".

По словам генерала, "Украина могла быть поставлена на колени", но этого не произошло, а наоборот: сейчас страна имеет оборонное преимущество, которое "является настоящей сменой парадигмы". Это позволяет украинскому государству сдерживать, реорганизовывать и "использовать другие системы для восстановления, и все это со значительным творческим подходом и инновациями" в сфере киберзащиты.

Напомним, в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора.

Как сообщалось, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.

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