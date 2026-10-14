UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Україна здійснила одну з наймасштабніших атак на Москву

08:33 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: У столиці РФ було дуже гучно (t.me/GUmchs)

Минулої ночі Сили оборони України скерували на Москву та Московський регіон сотні ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера російської столиці Сергія Собяніна та "ТАСС".

За словами Собяніна, російська ППО почала збивати українські ударні дрони, що летіли на Москву, після 23:00.

"Двадцять БпЛА, які летіли на Москву, знищили засоби ППО Міноборони РФ. На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав він о 23:47.

Через кілька хвилин стало відомо, що на російську столицю прямує нова "хвиля" українських безпілотників. Загалом протягом минулої ночі було близько 10 таких "хвиль" дронових атак.

"Силами ППО Міноборони РФ відбито атаку 30 безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав Собянін о 02:50.

Мер російської столиці стверджує, що під час нового повітряного нападу Сили оборони України застосували майже 500 дронів.

"У період із 20:30 13 жовтня до 07:00 14 жовтня в напрямку Московського регіону летіли 493 БпЛА. Більшість із них нейтралізували сили ППО на дальніх підступах. Ще 180 безпілотників знищили на підльоті до Москви", - написав Собянін вранці 14 жовтня.

За підрахунками "ТАСС", минулої ночі ЗСУ здійснили одну з наймасштабніших атак на Москву та регіон за останні два роки.

Крім того, відомо, що московські аеропорти Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковський припиняли роботу через загрозу атаки безпілотників. Внуково не працював понад вісім годин, а пасажирів зняли з усіх рейсів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МоскваЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів