Україна здатна стримати Росію: в ISW назвали ключові умови успіху

"Українські сили довели свою ефективність у стримуванні просування російських військ та проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови їхнього гарного особового складу та оснащення", - йдеться у звіті.

Зокрема, Україна змусила російські війська вивести свої підрозділи з Київської області та інших регіонів півночі України у квітні 2022 року, звільнила значну частину Харківської області під час контрнаступу у вересні та жовтні 2022 року, а також змусила Росію залишити правобережну Херсонщину у листопаді 2022 року.

Аналітики ISW зазначають, що українські війська "завдали Росії непропорційно високих втрат порівняно з обсягом здобутків", змушуючи противника витрачати час, людські ресурси та техніку на виснажливі наступальні дії.

В Інституті нагадали, що українські війська також зірвали російські наступи на північ Харківської та Сумської областей навесні 2024 року та в січні 2025 року відповідно.

Як зазначають аналітики, Україна змусила Росію розпочати позиційну війну, яка позбавляє Росію можливості проводити оперативний маневр.

"Своєчасна та достатня західна військова допомога та продаж зброї Україні, у поєднанні з рішучими економічними заходами США та інших західних країн проти Росії, можуть дозволити Україні зупинити просування Росії на полі бою, особливо якщо українські війська використовуватимуть свої добре розвинені укріплення в Донецькій області", - пише ISW.