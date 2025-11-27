Україна здатна стримати Росію: в ISW назвали ключові умови успіху

Україна здатна зупинити подальше просування російських військ і стабілізувати ситуацію на фронті за умови належної військової підтримки західних партнерів у поєднанні з санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
"Українські сили довели свою ефективність у стримуванні просування російських військ та проведенні успішних контрнаступів, особливо за умови їхнього гарного особового складу та оснащення", - йдеться у звіті.
Зокрема, Україна змусила російські війська вивести свої підрозділи з Київської області та інших регіонів півночі України у квітні 2022 року, звільнила значну частину Харківської області під час контрнаступу у вересні та жовтні 2022 року, а також змусила Росію залишити правобережну Херсонщину у листопаді 2022 року.
Аналітики ISW зазначають, що українські війська "завдали Росії непропорційно високих втрат порівняно з обсягом здобутків", змушуючи противника витрачати час, людські ресурси та техніку на виснажливі наступальні дії.
В Інституті нагадали, що українські війська також зірвали російські наступи на північ Харківської та Сумської областей навесні 2024 року та в січні 2025 року відповідно.
Як зазначають аналітики, Україна змусила Росію розпочати позиційну війну, яка позбавляє Росію можливості проводити оперативний маневр.
"Своєчасна та достатня західна військова допомога та продаж зброї Україні, у поєднанні з рішучими економічними заходами США та інших західних країн проти Росії, можуть дозволити Україні зупинити просування Росії на полі бою, особливо якщо українські війська використовуватимуть свої добре розвинені укріплення в Донецькій області", - пише ISW.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що попри широкі намагання захопити всю Донецьку область до кінця цього року, за останніми даними, цей дедлайн для російських окупаційних військ перенесено на березень 2026 року.
А нещодавно аналітики з ISW вказали, якщо російська армія й надалі просуватиметься з нинішньою швидкістю, то вийти на повне захоплення Донецької області вона зможе не раніше серпня 2027 року.