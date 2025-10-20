У росіян знову змістився дедлайн з окупації Донецької області, - джерела

Попри широкі намагання захопити всю Донецьку область до кінця цього року, за останніми даними, цей дедлайн для російських окупаційних військ перенесено на березень 2026 року.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Осінній наступ Росії: чим відповідають ЗСУ на нову тактику окупантів на фронті".

Плани Росії у Донецькій області

За даними джерела видання, однак і ці терміни виглядають малореалістично, оскільки при збереженні темпів просування Росія не зможе повністю захопити область навіть до 2027 року. При цьому враховуються складнощі штурму міських агломерацій та можливі контратаки українських військ.

Співрозмовники видання у військових колах пояснюють, що початковий план росіян на цій ділянці виглядав так: до кінця вересня дотягнути це "щупальце" на північний захід аж до Барвінкового, розсікти північ Донецької області і попутно розширювати фланги цього вклинення, підбираючись як до Покровська, так і до Краматорської агломерації.

Ці плани залишились тільки на папері. Слабкою ланкою для противника стала "горловина" Добропільського виступу, де і зав'язались основні бої.

Проте, як раніше прогнозувало РБК-Україна, росіяни кинули туди підкріплення, щоб зберегти свої підрозділи від "котла" та відтіснити ЗСУ.

За останні два тижні ворог провів кілька механізованих штурмів, що вже насправді не часто трапляється на фронті. Бронетанкові колони російських морпіхів, які висувались в напрямку Володимирівки та Шахового, щоб розширити ту саму "горловину" виступу, були розбиті.

Військові, з якими спілкувалось видання, пояснюють, що розростання цього вклинення зупинено, його істотно звужено, але повністю зрізати його поки не вдалось.

Наступальні спроби на Покровськ та Куп'янськ

Одночасно з цим окупанти намагаються наступати безпосередньо і на сам Покровськ. Найбільш вразливою ділянкою виглядають південно-західні околиці міста - з боку Леонтовичів та Троянди. OSINT-ери вказують, що частина вулиць поблизу цих сіл уже або під контролем росіян, або є сірою зоною.

Схожа ситуація і в Куп'янську, що теж є однією із цілей осінньої кампанії Москви. У вересні противник зміг пролізти до міста через газову трубу, яка пізніше була затоплена нашими підрозділами.

Одночасно ворог тисне на Куп'янськ з півночі. Про повну стабілізацію ситуації тут говорити поки не доводиться, низка OSINT-ерів фіксували російських солдат майже у центрі міста.

"Важливість Куп'янська для них полягає передусім в тому, що через нього йде логістика нашого угруповання на східному березі Осколу. По-друге – в тому, щоби сформувати зручний плацдарм для наступу на Лиман, Сіверськ і, відповідно, на Слов'янськ. І по-третє, є інформаційно-політичний ефект: уявіть, якщо вдруге втратити те місто, яке ми відвоювали в 2022 році?" - пояснює один із співрозмовників РБК-Україна.

Ситуація на інших напрямках фронту

Противник намагається рухатись в бік Краматорської агломерації і з півдня, підбираючись до Костянтинівки. Перепоною на його шляху є те, що, попри просування у Торецьку, за західну частину Часового Яру все ще точаться бої. Це значною мірою гальмує плани ворога з охоплення Костянтинівки з півдня, сходу та північного сходу.

Ще однією складною ділянкою залишається Олександрівський напрямок - стик Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей (раніше - Новопавлівський напрямок).

Окупаційні війська провели тут перегрупування своїх військ і намагаються якнайглибше просунутись на Дніпропетровщині в бік дороги Запоріжжя-Донецьк. У вересні ворогу вдалось зайняти тут найбільше територій, порівнюючи з іншими ділянками фронту - приблизно 130-140 квадратних кілометрів.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Попри те, що сам очільник російського генштабу Герасимов окреслював Запорізький напрямок як один із пріоритетних, явних зрушень на ньому поки не відбулось. Окупаційні війська намагались протиснутись до Степногірська, але в результаті були вибиті звідти.

Натомість тиждень тому ЗСУ провели у Запорізькій області власні контрнаступальні дії, звільнивши населені пункти Малі Щербаки, Щербаки, а також частково - Степове.

Двоє співрозмовників видання переконані, що російське керівництво не відмовилось від більш активного наступу у Запорізькій області. Однак поки змушені відкласти ці плани через відсутність бажаних результатів на інших ділянках.

"Військ на все і відразу в них не вистачає. І з огляду на те, що вони зараз прагнуть виторгувати собі саме Донецьку область, то демонструвати найбільше просування їм треба передусім саме там. А Запорізька область поки для них йде на другому плані: 'якщо десь виходить протискуватись - нехай'", - розмірковує одне з джерел РБК-Україна.