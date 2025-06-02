Україна здатна щорічно виробляти 10 млн дронів, - Міноборони

Під час виступу Козенко ознайомив учасників безпекового форуму зі спроможностями українського ОПК, у тому ж числі, в питанні виробництва дронів. Як він відзначив, вітчизняні безпілотники є значно дешевшими за інші аналоги й вже були протестовані в бою.

"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", - зауважив він.

За словами заступника голови Міноборони, враховуючи досвід у війні України сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі 80% від всіх уражень на полі бою.