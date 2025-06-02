Украина способна ежегодно производить 10 млн дронов, - Минобороны

Украина вывела отрасль беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на новый уровень. Ежегодно отечественный оборонно-промышленный комплекс (ОПК) способен изготавливать около десяти миллионов единиц дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Министерства обороны Украины Александра Козенко во время выступления на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Во время выступления Козенко ознакомил участников форума по безопасности с возможностями украинского ОПК, в том числе, в вопросе производства дронов. Как он отметил, отечественные беспилотники значительно дешевле других аналогов и уже были протестированы в бою.
"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год", - отметил он.
По словам заместителя главы Минобороны, учитывая опыт в войне Украины сегодня пишет доктринальные изменения использования дронов, которые сейчас 80% от всех поражений на поле боя.
Производство дронов в Украине после начала полномасштабной войны стало одним из приоритетов оборонной отрасли. Украинские компании - как государственные, так и частные - активно разрабатывают и изготавливают дроны разных типов: от разведывательных до ударных. Также акцент делается на дронах-камикадзе, которые уже неоднократно демонстрировали эффективность на фронте.
Кроме собственных разработок, Украина сотрудничает с международными партнерами, создавая совместные проекты и открывая новые производственные площадки.
В конце мая чешская компания LPP holding передала сотни дронов с искусственным интеллектом Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.