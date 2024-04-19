Україна здатна протидіяти РФ ударами по її території зброєю власного виробництва, - ISW
Україна може досягти певних асиметричних результатів у відповідь на наступальні операції РФ шляхом ударів по території агресора обмеженою кількістю зброї переважно внутрішнього виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти Інституту послалися на заяву керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова про те, що Україна планує протидіяти майбутнім наступальним операціям Росії шляхом продовження ударів по російських військових об'єктах на її території.
В ISW переконані, що анонсовані удари ЗСУ по цілях на території Росії є компонентом кампанії України з деградації галузей, що підтримують військові зусилля та військовий потенціал у російському тилу.
"Нещодавні українські удари, що були спрямовані на російську військову інфраструктуру в Росії, загрожували російській нафтопереробці й експорту, а також посилили тиск на російську парасольку протиповітряної оборони. Атаки продемонстрували, що Україна може досягти деяких асиметричних наслідків за допомогою ударів обмеженою кількістю зброї переважно внутрішнього виробництва", - йдеться у звіті ISW.
Атаки України по території РФ
17 квітня видання The Washington Post опублікувало інтерв'ю очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. В ньому він зазначив, що Головне управління розвідки розробило план зі зменшення потенціалу Росії у веденні війни, який "охоплює багато аспектів", зокрема операції на території агресора.
Остання операція ГУР на території РФ була вчинена 17 квітня. Безпілотники атакували авіаційний завод ім. Горбунова в Казані, Татарстан, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М.
Також 17 квітня українські війська вдарили ракетами Storm Shadow по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої у Криму. Внаслідок атаки були знищені новітній ЗРК С-400 і командний пункт окупантів.
Крім того, українські дрони-камікадзе вже вдруге атакували загоризонтну радіолокаційну станцію 29Б6 "Контейнер". у Мордовії.
українські дрони-камікадзе уже вдруге атакували російський військовий об’єкт у Мордовії, де функціонує загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер". Станція є критично важливою для росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.