Україна здатна продовжувати боротьбу, але потрібно закінчити цю війну, - Умєров

Переговори у Стамбулі та погрози Росії

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори між делегаціями України та Росії. Українські та російські посадовці понад годину обговорювали питання, які стосуються завершення війни.

Водночас кореспондент The Economist Олівер Керролл повідомив, що російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську, а також продовжувати війну "вічно".

Раніше сьогодні ЗМІ дізналися неприйнятні вимоги РФ на переговорах у Стамбулі.

У МЗС України підтвердили, що під час переговорів російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України. Однак Україна трималася своєї позиції, вела свою лінію і повертала обговорення до тих пунктів, які важливі для неї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.