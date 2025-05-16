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Украина способна продолжать борьбу, но нужно закончить эту войну, - Умеров

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина способна и дальше продолжать борьбу с российской агрессией, но нужно закончить войну, чтобы сохранить жизни людей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона.

Умеров в очередной раз повторил, что Украина хочет мира.

"Украина сфокусирована на людях и мы способны продолжать бороться, но в конце концов нам надо закончить эту войну", - отметил министр.

 

Переговоры в Стамбуле и угрозы России

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями Украины и России. Украинские и российские чиновники более часа обсуждали вопросы, касающиеся завершения войны.

В то же время корреспондент The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что российская делегация во время переговоров в Стамбуле угрожала захватить еще две области Украины - Харьковскую и Сумскую, а также продолжать войну "вечно".

Ранее сегодня СМИ узнали неприемлемые требования РФ на переговорах в Стамбуле.

В МИД Украины подтвердили, что во время переговоров российская делегация выдвинула ряд недопустимых требований, которые не отвечают интересам Украины. Однако Украина держалась своей позиции, вела свою линию и возвращала обсуждение к тем пунктам, которые важны для нее.

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Министерство обороны УкраиныРустем УмеровМирные переговорыПеремирие России и УкраиныВойна в Украине