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Україна збиває майже 60% реактивних дронів, - Генштаб

21:51 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: мобільна група ППО (Getty Images)

Українська ППО збільшує відсоток збиття російських реактивних ударних дронів. Наразі середнім показником є майже 60% знищених "Гераней-4".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу у Telegram.

Україна знищує реактивні дрони

Загалом за результатами аналізу трьох останніх місяців середній показник збиття БпЛА типу “Герань 4” - майже 60%, зазначили у Генштабі.

"Проте під час відбиття окремих атак ефективність збиття реактивних БпЛА може складати і 80%", - йдеться у дописі.

Чим збивають

Тактична авіація - F-16, Mirage, МіГ-29 - грають вагому роль у збитті реактивних дронів.

Разом з тим важливо посилювати “малу ППО” України в умовах дефіциту зенітних керованих ракет. Вона складається з:

  • зенітних установок “Гепард”, “Шилка”, Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin;
  • дронів-перехоплювачів,
  • мобільних вогневих груп (МВГ) всіх складових Сил оборони України.


Як зауважили у Генштабі, МВГ оснащені не лише кулеметами й супутнім обладнанням, а й переносними зенітно-ракетними комплексами.

"За допомогою ПЗРК сьогодні наші воїни досить успішно збивають реактивні дрони противника", - кажуть у Генштабі.

Нові дрони-перехоплювачі

Також постійно йде робота над здешевленням процесів відбиття подібних повітряних загроз.

"Зокрема тривають випробування нових перехоплювачів. Окремі зразки уже мають в своєму активі збиття декількох десятків російських реактивних “гераней”, - зазначили військові.

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники можуть долати значні відстані та досягати західних областей України. Їхня дальність залежить від технічних характеристик, запасу пального й обладнання на борту.

Крім того, ефективність збиття реактивних ворожих БПЛА в окремих випадках сягає 85%. Однак на показники ППО суттєво впливають цілодобові атаки ворога, обмеженість ракетного ресурсу та погодні умови.

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