Украина сбивает почти 60% реактивных дронов, - Генштаб

Украинская ПВО увеличивает процент сбития российских реактивных ударных дронов. Сейчас средним показателем есть почти 60% уничтоженных "Гераней-4".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба в Telegram.
В целом по результатам анализа трех последних месяцев средний показатель сбития БпЛА типа Герань 4 - почти 60%, отметили в Генштабе.
"Однако при отражении отдельных атак эффективность ущерба реактивных БпЛА может составлять и 80%", - говорится в сообщении.
Тактическая авиация - F-16, Mirage, МиГ-29 - играют весомую роль в сбитии реактивных дронов.
Вместе с тем важно усиливать "малую ПВО" Украины в условиях дефицита зенитных управляемых ракет. Она состоит из:
Как отметили в Генштабе, МОГ оснащены не только пулеметами и сопутствующим оборудованием, но и переносными зенитно-ракетными комплексами.
"С помощью ПЗРК сегодня наши воины достаточно успешно сбивают реактивные дроны противника", - говорят в Генштабе.
Также постоянно идет работа над удешевлением процессов отражения подобных воздушных угроз.
"В частности, продолжаются испытания новых перехватчиков. Отдельные образцы уже имеют в своем активе сбитие нескольких десятков российских реактивных "гераней", - отметили военные.
Ранее РБК-Украина писало, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.
Кроме того, эффективность ущерба реактивных враждебных БПЛА в отдельных случаях достигает 85%. Однако на показатели ПВО оказывают существенное влияние круглосуточные атаки врага, ограниченность ракетного ресурса и погодные условия.