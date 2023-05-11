Україна збиває 90-100% російських ракет завдяки західному озброєнню, - WP

Зазначається, що у перший день повномасштабного вторгнення Росія завдала удару по наземних системах ППО України, спочатку хвилею ракет, а потім десятками вильотів бомбардувальників за підтримки засобів радіоелектронної боротьби, які фактично засліпили український радар.

Але Україна отримала розвіддані від союзників напередодні російських атак, що дозволило захисникам перемістити мобільні підрозділи в безпечне місце, хоча деякі фіксовані позиції було знищено.

При цьому росіяни не змогли продовжити свої початкові атаки, що дозволило Україні швидко перегрупуватися.

Зазначається, що у перші місяці Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. Завдяки надходженню нових систем ППО західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанню навичок українських батарей вдавалося перехоплювати близько 80% російських крилатих ракет.

Сьогодні ж ця цифра наближається до 90%, у той час як над Києвом знищили 100% ракет, випущених по місту з 28 квітня.