Україна збирається відкрити посольство у Мозамбіку

Україна має намір відкрити посольство у Мапуту. Країна вже отримала офіційну згоду від Мозамбіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Під час дипломатичного турне країнами Африки голова МЗС Дмитро Кулеба здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит до Мозамбіку.

У Мапуту його прийняв президент Мозамбіку Філіпе Ньюзі. Кулеба також провів переговори із міністеркою закордонних справ та співробітництва країни Веронікою Макамо.

"Мій візит до Мозамбіку має три основні завдання. Перше: закласти політичний фундамент для розвитку взаємовигідних відносин наших країн. Друге: обговорити втілення формули миру президента Володимира Зеленського. Третє: напрацювати перспективні напрями економічної співпраці", - зазначив Кулеба.

Голова МЗС подякував мозамбікській стороні за надання офіційної згоди на відкриття українського посольства в Мапуту. Він підкреслив, що відкриття посольства відбувається в ширшому контексті ренесансу українсько-африканських відносин.

Міністр детально поінформував співрозмовників про ситуацію на передовій та зусилля українських захисників із відбиття ракетних і дронових ударів росіян та звільнення тимчасово окупованих територій.

Він також запросив Мозамбік, особливо як країну, яка нині обіймає місце непостійного члена Ради Безпеки ООН, приєднатися до втілення української формули миру, адже це стане суттєвим внеском в захист принципів та цілей Статуту ООН.

Кулеба згадав і про "зернову ініціативу", завдяки якій українське продовольство постачають і на Африканський континент. Він зазначив, що Україна готова включити Мозамбік в перелік країн, які отримують наші зернові в рамках гуманітарної ініціативи Grain From Ukraine.

При цьому він підкреслив, що Росія має припинити використовувати продовольство як зброю, перестати перешкоджати роботі Чорноморського зернового коридору та розблокувати доступ до всіх українських портів.

Мозамбік також підтримав пропозицію щодо проведення бізнес-форум за участі українського та мозамбікського бізнесу, аби напрацювати спільні проєкти в сферах торгівлі, сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, цифрової трансформації та фармацевтики.

Співпраця України з Африкою

На початку цього тижня Кулеба відправився у турне країнами Африки. Метою візитів було залучення країн до української формули світу, заручення підтримкою щодо "зернової ініціативи" та створення нових можливостей для українського бізнесу.

МЗС також повідомляло про плани провести перший саміт Україна-Африка, а також щодо відкриття кількох нових посольств на території африканського континенту.

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