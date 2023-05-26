Украина намерена открыть посольство в Мозамбике

Украина намерена открыть посольство в Мапуту. Страна уже получила официальное согласие от Мозамбика.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во время дипломатического турне по странам Африки глава МИД Дмитрий Кулеба совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Мозамбик.

В Мапуту его принял президент Мозамбика Филипп Ньюзи. Кулеба также провел переговоры с министром иностранных дел и сотрудничества страны Вероникой Макамо.

"У моего визита в Мозамбик есть три основные задачи. Первая: заложить политический фундамент для развития взаимовыгодных отношений наших стран. Второе: обсудить воплощение формулы мира президента Владимира Зеленского. Третье: наработать перспективные направления экономического сотрудничества", - отметил Кулеба.

Глава МИД поблагодарил мозамбикскую сторону за предоставление официального согласия на открытие украинского посольства в Мапуту. Он подчеркнул, что открытие посольства проходит в более широком контексте ренессанса украинско-африканских отношений.

Министр подробно проинформировал собеседников о ситуации на передовой и усилиях украинских защитников по отражению ракетных и дроновых ударов россиян и освобождению временно оккупированных территорий.

Он также пригласил Мозамбик, особенно как страну, которая сейчас занимает место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, присоединиться к реализации украинской формулы мира, ведь это станет существенным вкладом в защиту принципов и целей Устава ООН.

Кулеба упомянул и о "зерновой инициативе", благодаря которой украинское продовольствие поставляют и на Африканский континент. Он отметил, что Украина готова включить Мозамбик в список стран, которые получают наше зерно в рамках гуманитарной инициативы Grain From Ukraine.

При этом он подчеркнул, что Россия должна прекратить использовать продовольствие как оружие, перестать препятствовать работе Черноморского зернового коридора и разблокировать доступ ко всем украинским портам.

Мозамбик также поддержал предложение о проведении бизнес-форум с участием украинского и мозамбикского бизнеса, чтобы выработать совместные проекты в сферах торговли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, информационных технологий, цифровой трансформации и фармацевтики.

Сотрудничество Украины с Африкой

В начале этой недели Кулеба отправился в турне по странам Африки. Целью визитов было привлечение стран к украинской формуле мира, обручение поддержкой "зерновой инициативы" и создание новых возможностей для украинского бизнеса.

МИД также сообщал о планах провести первый саммит Украина-Африка, а также открытии нескольких новых посольств на территории африканского континента.

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