Україна збільшить оборонні витрати: Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
Кабмін сьогодні схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram заявив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний документ.
Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.
Кошти передбачено на:
- заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;
- закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;
- розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.
Також новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи:
- загальний обсяг доходів – до 2,502 трлн грн;
- видатки – до 4,654 трлн грн;
- дефіцит державного бюджету – до 2,184 трлн грн.
Також уряд отримає право у листопаді–грудні 2025 року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб Збройних сил України.
Видатки на оборону
У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.