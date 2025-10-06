ua en ru
Україна збільшить оборонні витрати: Кабмін погодив зміни до бюджету-2025

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 14:14
Кабмін погодив зміни до бюджету-2025
Автор: Наталія Кава

Кабмін сьогодні схвалив законопроєкт про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає додаткове фінансування сектору безпеки і оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram заявив нардеп Ярослав Железняк, опублікувавши відповідний документ.

Згідно з документом, видатки загального фонду держбюджету пропонують збільшити на 317 млрд гривень. З них більша частина буде спрямована на фінансування Міністерства оборони України.

Кошти передбачено на:

  • заробітну плату військовослужбовців та інші обов’язкові виплати особового складу;
  • закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки й обладнання;
  • розвиток оборонно-промислового комплексу та впровадження нових технологій у сфері оборони.

Також новий законопроєкт вносить уточнення до основних статей державного бюджету, збільшуючи:

  • загальний обсяг доходів – до 2,502 трлн грн;
  • видатки – до 4,654 трлн грн;
  • дефіцит державного бюджету – до 2,184 трлн грн.

Також уряд отримає право у листопаді–грудні 2025 року перерозподіляти кошти загального фонду між бюджетними програмами, щоб у першу чергу забезпечити фінансування потреб Збройних сил України.

Видатки на оборону

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону були закладені в сумі 2,22 трлн гривень з 3,94 трлн гривень в цілому. У липні Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету про збільшення видатків на безпеку та оборону на 412 млрд гривень.

