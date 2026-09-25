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Україна готується збільшити імпорт електроенергії взимку: як прайс-кепи можуть завадити

16:54 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Україна збільшить імпорт електроенергії взимку (фото: GettyImages)

Українські компанії готуються до високих обсягів імпорту електроенергії взимку, однак чинні прайс-кепи все ще можуть стати обмеженням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітикині ринку ExPro Consulting Дар'ї Орлової.

За її словами, якщо ціни в Європі зростуть вище встановленої в Україні граничної ціни, імпорт стане економічно складнішим.

"Тобто імпорт у нас буде, він буде знову на високому рівні. Компанії до цього готуються", - сказала Орлова.

Експертка зазначила, що нинішній рівень прайс-кепів поки дозволяє імпортувати електроенергію, але ситуація взимку залежатиме від цін у Європі. Якщо суттєво подорожчає газ, слідом може зрости і вартість електроенергії.

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"У нас все ще залишаються прайс-кепи. Ніби вони на такому рівні, що дозволяють імпортувати, але ми не знаємо, які ціни будуть в Європі взимку. Бо якщо буде дуже висока ціна на газ, вона тягне за собою ціну електроенергії", - зазначила аналітикиня.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошував, що Україні потрібно відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів та переходити до європейської моделі роботи енергоринку.

Також колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький уже зазначав, що цінові обмеження на українському енергоринку є абсолютно штучними.

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