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Ринок, а не прайс-кепи: експерт пояснив, як має формуватися ціна електроенергії

11:23 12.09.2026 Сб
1 хв
Обмеження цін заважають ринку реагувати на зміни попиту
aimg Юлія Бойко
Ринок, а не прайс-кепи: експерт пояснив, як має формуватися ціна електроенергії Прайс-кепи НКРЕКП провокують дефіцит струму (фото: Getty Images)
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Наявність граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії може провокувати дефіцит пропозиції в окремі години та зрештою завдавати шкоди споживачам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента ICC Ukraine з питань енергетики Олександра Трохимця під час брифінгу.

За його словами, якщо встановлена регулятором гранична ціна є занадто низькою, виробникам стає невигідно продавати електроенергію в окремі години.

"Національна комісія регулювання енергетики встановлює так звані прейс-кепи - це межі, за які не можна підніматися. І в певні години наявність цих прайс-кепів зумовлює відсутність пропозиції", - зазначив Трохимець.

Експерт пояснив, що виробникам за таких умов може бути економічно невигідно виходити на ринок. У результаті виникає дефіцит електроенергії, що зрештою позначається і на споживачах.

Він наголосив, що ціна електроенергії як товару має формуватися на ринку - через баланс попиту і пропозиції.

За його словами, проблема виникає тоді, коли встановлена регулятором верхня межа ціни не дає ринку відреагувати на зростання попиту або зниження пропозиції.

Раніше колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький уже зазначав, що цінові обмеження на українському енергоринку є абсолютно штучними і заважають повною мірою використовувати імпорт з електроенергії з Європи.

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