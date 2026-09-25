Украина готовится увеличить импорт электроэнергии зимой: как прайс-кепы могут помешать

По ее словам, если цены в Европе вырастут выше установленной в Украине предельной цены, импорт станет экономически сложнее.

"То есть импорт у нас будет, он будет снова на высоком уровне. Компании к этому готовятся", - сказала Орлова.

Эксперт отметила, что нынешний уровень прайс-кепов пока позволяет импортировать электроэнергию, но ситуация зимой будет зависеть от цен в Европе. Если существенно подорожает газ, вслед за этим может вырасти и стоимость электроэнергии.

"У нас все еще остаются прайс-кепы. Вроде бы они на таком уровне, что позволяют импортировать, но мы не знаем, какие цены будут в Европе зимой. Ведь если будет очень высокая цена на газ, она потянет за собой цену электроэнергии", - отметила аналитик.