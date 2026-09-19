Ручне регулювання цін на електроенергію: експерт попередив про серйозні наслідки
Україні потрібно відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів та переходити до європейської моделі роботи енергоринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.
За його словами, фізично українська енергосистема вже об'єднана з ЄС, однак повної комерційної інтеграції - market coupling - досі немає.
"Market coupling - це означає сумісність, комерційну сумісність ринків електричної енергії, газу з ринками Європейського Союзу, тому що в нас є сумісність технічна, ви знаєте, так", - каже експерт.
Він додав, що українська енергосистема повністю об’єднана з енергетичною системою Європейського Союзу з березня 22-го року, але "немає сумісності ще комерційної, так званого market coupling".
За словами Омельченка, навіть весняне підвищення прайс-кепів не вирішило проблему системно, оскільки граничні ціни й надалі встановлюються вручну. Це робить правила менш передбачуваними та є однією з причин слабкого інтересу інвесторів до українського енергоринку.
"І напередодні зими якось треба змінити принципи встановлення прайс-кепів чи граничної ціни з ручного режиму. У нас все люблять в ручному режимі чиновники робити. Це їхня мрія всім керувати в ручному режимі: цінами, тарифами, ринками, усім. Але від цієї звички прийшов час відмовлятися", - заявив експерт.
Нагадаємо, голова Української асоціації відновлювальної енергетики Ольга Євстігнєєва зазначила, що системні борги також можуть завадити Україні повноцінно інтегруватися до європейського енергоринку.
Додамо, раніше колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що штучні цінові обмеження на українському енергоринку змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з Європи.