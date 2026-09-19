ua en ru
Сб, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Ручне регулювання цін на електроенергію: експерт попередив про серйозні наслідки

15:38 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Новіков
Ручне регулювання цін на електроенергію: експерт попередив про серйозні наслідки Україні час відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україні потрібно відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів та переходити до європейської моделі роботи енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За його словами, фізично українська енергосистема вже об'єднана з ЄС, однак повної комерційної інтеграції - market coupling - досі немає.

"Market coupling - це означає сумісність, комерційну сумісність ринків електричної енергії, газу з ринками Європейського Союзу, тому що в нас є сумісність технічна, ви знаєте, так", - каже експерт.

Читайте також: Ринок, а не прайс-кепи: експерт пояснив, як має формуватися ціна електроенергії

Він додав, що українська енергосистема повністю об’єднана з енергетичною системою Європейського Союзу з березня 22-го року, але "немає сумісності ще комерційної, так званого market coupling".

За словами Омельченка, навіть весняне підвищення прайс-кепів не вирішило проблему системно, оскільки граничні ціни й надалі встановлюються вручну. Це робить правила менш передбачуваними та є однією з причин слабкого інтересу інвесторів до українського енергоринку.

"І напередодні зими якось треба змінити принципи встановлення прайс-кепів чи граничної ціни з ручного режиму. У нас все люблять в ручному режимі чиновники робити. Це їхня мрія всім керувати в ручному режимі: цінами, тарифами, ринками, усім. Але від цієї звички прийшов час відмовлятися", - заявив експерт.

Нагадаємо, голова Української асоціації відновлювальної енергетики Ольга Євстігнєєва зазначила, що системні борги також можуть завадити Україні повноцінно інтегруватися до європейського енергоринку.

Додамо, раніше колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначав, що штучні цінові обмеження на українському енергоринку змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з Європи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Електроенергія
Новини
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами
Зеленський показав перші кадри знищення реактивних "Шахедів" українськими перехоплювачами
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим