Ручне регулювання цін на електроенергію: експерт попередив про серйозні наслідки

Україні потрібно відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів та переходити до європейської моделі роботи енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За його словами, фізично українська енергосистема вже об'єднана з ЄС, однак повної комерційної інтеграції - market coupling - досі немає.

"Market coupling - це означає сумісність, комерційну сумісність ринків електричної енергії, газу з ринками Європейського Союзу, тому що в нас є сумісність технічна, ви знаєте, так", - каже експерт.

Він додав, що українська енергосистема повністю об’єднана з енергетичною системою Європейського Союзу з березня 22-го року, але "немає сумісності ще комерційної, так званого market coupling".



За словами Омельченка, навіть весняне підвищення прайс-кепів не вирішило проблему системно, оскільки граничні ціни й надалі встановлюються вручну. Це робить правила менш передбачуваними та є однією з причин слабкого інтересу інвесторів до українського енергоринку.

"І напередодні зими якось треба змінити принципи встановлення прайс-кепів чи граничної ціни з ручного режиму. У нас все люблять в ручному режимі чиновники робити. Це їхня мрія всім керувати в ручному режимі: цінами, тарифами, ринками, усім. Але від цієї звички прийшов час відмовлятися", - заявив експерт.