Україна готується збільшити імпорт електроенергії взимку: як прайс-кепи можуть завадити

Українські компанії готуються до високих обсягів імпорту електроенергії взимку, однак чинні прайс-кепи все ще можуть стати обмеженням.

За її словами, якщо ціни в Європі зростуть вище встановленої в Україні граничної ціни, імпорт стане економічно складнішим.

"Тобто імпорт у нас буде, він буде знову на високому рівні. Компанії до цього готуються", - сказала Орлова.



Експертка зазначила, що нинішній рівень прайс-кепів поки дозволяє імпортувати електроенергію, але ситуація взимку залежатиме від цін у Європі. Якщо суттєво подорожчає газ, слідом може зрости і вартість електроенергії.

"У нас все ще залишаються прайс-кепи. Ніби вони на такому рівні, що дозволяють імпортувати, але ми не знаємо, які ціни будуть в Європі взимку. Бо якщо буде дуже висока ціна на газ, вона тягне за собою ціну електроенергії", - зазначила аналітикиня.