ua en ru
Пт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Україна готується збільшити імпорт електроенергії взимку: як прайс-кепи можуть завадити

16:54 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Україна готується збільшити імпорт електроенергії взимку: як прайс-кепи можуть завадити Україна збільшить імпорт електроенергії взимку (фото: GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українські компанії готуються до високих обсягів імпорту електроенергії взимку, однак чинні прайс-кепи все ще можуть стати обмеженням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву аналітикині ринку ExPro Consulting Дар'ї Орлової.

За її словами, якщо ціни в Європі зростуть вище встановленої в Україні граничної ціни, імпорт стане економічно складнішим.

"Тобто імпорт у нас буде, він буде знову на високому рівні. Компанії до цього готуються", - сказала Орлова.

Експертка зазначила, що нинішній рівень прайс-кепів поки дозволяє імпортувати електроенергію, але ситуація взимку залежатиме від цін у Європі. Якщо суттєво подорожчає газ, слідом може зрости і вартість електроенергії.

Читайте також: Ринок, а не прайс-кепи: експерт пояснив, як має формуватися ціна електроенергії

"У нас все ще залишаються прайс-кепи. Ніби вони на такому рівні, що дозволяють імпортувати, але ми не знаємо, які ціни будуть в Європі взимку. Бо якщо буде дуже висока ціна на газ, вона тягне за собою ціну електроенергії", - зазначила аналітикиня.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголошував, що Україні потрібно відмовитися від ручного встановлення прайс-кепів та переходити до європейської моделі роботи енергоринку.

Також колишній очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький уже зазначав, що цінові обмеження на українському енергоринку є абсолютно штучними.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Електроенергія
Новини
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Аналітика
У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем