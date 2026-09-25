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Украина готовится увеличить импорт электроэнергии зимой: как прайс-кепы могут помешать

16:54 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Новиков
Украина готовится увеличить импорт электроэнергии зимой: как прайс-кепы могут помешать Украина увеличит импорт электроэнергии зимой (фото: GettyImages)
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Украинские компании готовятся к высоким объемам импорта электроэнергии зимой, однако действующие прайс-кепы все еще могут стать ограничением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика рынке ExPro Consulting Дарьи Орловой.

По ее словам, если цены в Европе вырастут выше установленной в Украине предельной цены, импорт станет экономически сложнее.

"То есть импорт у нас будет, он будет снова на высоком уровне. Компании к этому готовятся", - сказала Орлова.

Эксперт отметила, что нынешний уровень прайс-кепов пока позволяет импортировать электроэнергию, но ситуация зимой будет зависеть от цен в Европе. Если существенно подорожает газ, вслед за этим может вырасти и стоимость электроэнергии.

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"У нас все еще остаются прайс-кепы. Вроде бы они на таком уровне, что позволяют импортировать, но мы не знаем, какие цены будут в Европе зимой. Ведь если будет очень высокая цена на газ, она потянет за собой цену электроэнергии", - отметила аналитик.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отмечал, что Украине нужно отказаться от ручной установки прайс-кепов и переходить к европейской модели работы энергорынка.

Также бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уже отмечал, что ценовые ограничения на украинском энергорынке абсолютно искусственные.

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