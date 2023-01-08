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Україна збільшила представництво в основній сітці Australian Open: хто в обоймі

Фото: Даяна Ястремська дійшла до 3-го раунду турніру в 2019 році (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Четвертою українкою у першому раунді Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу стала Даяна Ястремська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter мейджора.

23-річна одеситка не гратиме у кваліфікації Australian Open. Натомість вона поповнила лави учасників 1/64 фіналу змагань.

Ястремська піднялася до основної сітки першого в році турніру "Великого шолома" після відмови Наомі Осаки. Японська тенісистка не змогла повністю залікувати травму, тож знялася з розіграшу. Раніше вона двічі тріумфувала в Мельбурні (2019, 2021).

Спершу в першому основному раунді Australian Open повинні були зіграти дві українки – Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Тим часом Ястремська разом із Катериною Байндль потрапили до резервного списку. Та на фоні кількох відмов обидві тенісистки уникли відбіркових матчів.

Напередодні Вінус Вільямс знялася з Australian Open через ушкодження. Титулована американка мала вайлдкард від організаторів, але отримала проблеми зі здоров'ям після виступу в Окленді. Там Вільямс-старша вийшла на корт в одиночному розряді вперше за півроку.

До слова, напередодні Australian Open залишився без першої ракетки світу в чоловічих змаганнях.

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Australian OpenДаяна ЯстремськаТеннис