Украина увеличила представительство в основной сетке Australian Open: кто в обойме

23-летняя одесситка не будет играть в квалификации Australian Open. Взамен она пополнила ряды участников 1/64 финала соревнований.

Ястремская поднялась в основную сетку первого в году турнира "Большого шлема" после отказа Наоми Осаки. Японская теннисистка не смогла полностью залечить травму и снялась с розыгрыша. Ранее она дважды триумфовала в Мельбурне (2019, 2021).

Сначала в первом основном раунде Australian Open должны были сыграть две украинки – Ангелина Калинина и Марта Костюк. Тем временем Ястремская вместе с Екатериной Байндль попали в резервный список. Но на фоне нескольких отказов обе теннисистки избежали отборочных матчей.

Накануне Винус Уильямс снялась с Australian Open из-за повреждения. Титулованная американка получила уайлд-кард от организаторов, но столкнулась с проблемами со здоровьем после выступления в Окленде. Там Уильямс-старшая вышла на корт в одиночном разряде впервые за полгода.